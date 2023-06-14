Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, інфографіка: ВМС ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n184072-kilkist-rosiyskyh-raket-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі станом на 10.30 сьогоднішнього дня, 14 червня, на бойовому чергуванні перебувають шість ворожих кораблів, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 16 ракет.

.

У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до восьми ворожих кораблів.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — три судна;

до Чорного моря — шість суден.