Рашисты не позволяют перевести пятый энергоблок ЗАЭС в безопасный режим

Российские оккупанты не позволяют перевести пятый энергоблок ЗАЭС в состояние «холодный останов», фото: «Энергоатом»

https://racurs.ua/n184074-rashisty-ne-razreshaut-ostanovit-pyatyy-energoblok-zaes-posle-obmeleniya-kahovskogo-vodohranilischa.html

Ракурс

Російські окупанти не дозволяють українському персоналу Запорізької АЕС здійснити переведення у стан «холодний зупин» енергоблока № 5 — останнього, який ще перебуває у режимі «гарячого зупину».

.

Про це повідомляє прес-служба Державної інспекції ядерного регулювання.

Перешкоджання з боку російських загарбників є нічим іншим, як черговим ядерним шантажем. І відбувається це після вчинення підриву ними Каховської ГЕС, що призвело, фактично, до зникнення Каховського водосховища та загострення питання водозабезпечення ЗАЕС, — наголошує виконувач обов’язку голови відомства Олег Коріков.

У Держатомрегулювання сподіваються, що в ході запланованого на сьогодні, 14 червня, візиту на ЗАЕС гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зможе вплинути на російських окупантів та переконати їх у необхідності переведення енергоблока № 5 у «холодний зупин».

У прес-службі «Енергоатому» повідомляють, що станом на 10.00 сьогоднішнього дня рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя продовжує знижуватись, проте ситуація із ЗАЕС залишається стабільною та контрольованою.

У ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС без змін — 16,67 м. Цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції, — наголошують у компанії. — Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, — на рівні 11,21 м. Зауважимо, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від коливань Каховського водосховища.

В «Енергоатомі» додають, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.