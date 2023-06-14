Ракурсhttps://racurs.ua/
Освобожденное от оккупантов село Нескучное. Фото: Reuters
Освобожденное от оккупации село Нескучное в Донецкой области показали на фотоhttps://racurs.ua/n184084-osvobojdennoe-ot-okkupacii-selo-neskuchnoe-v-doneckoy-oblasti-pokazali-na-foto.htmlРакурс
Звільнене українське село Нескучне на Донеччині вперше після деокупації відвідали журналісти.
.
Майже всі будинки селі, в якому до російського вторгнення проживали кілька сотень людей, були повністю знищені або пошкоджені. Перші світлини зі звільненого Нескучного опублікувало Reuters.
За інформацією журналістів, 13 червня вони побачили на вулицях села тіла щонайменше трьох російських окупантів.
Про деокупацію Нескучного стало відомо 11 червня. Село розташоване на Донеччині неподалік межі з Запорізькою областю.
Нагадаємо, в Міністерстві оборони заявляли, що українські Сили оборони в ході ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах за минулий тиждень просунулися на 6,5 км. Під контроль ЗСУ перейшла площу в 90 кв. км.
Джерело: Reuters
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Нотариат в военное время: дарение, купля-продажа и наследование в условиях военного положения
Загрузка...