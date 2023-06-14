Освобожденное от оккупантов село Нескучное. Фото: Reuters

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Звільнене українське село Нескучне на Донеччині вперше після деокупації відвідали журналісти.

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Майже всі будинки селі, в якому до російського вторгнення проживали кілька сотень людей, були повністю знищені або пошкоджені. Перші світлини зі звільненого Нескучного опублікувало Reuters.

За інформацією журналістів, 13 червня вони побачили на вулицях села тіла щонайменше трьох російських окупантів.

Про деокупацію Нескучного стало відомо 11 червня. Село розташоване на Донеччині неподалік межі з Запорізькою областю.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони заявляли, що українські Сили оборони в ході ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах за минулий тиждень просунулися на 6,5 км. Під контроль ЗСУ перейшла площу в 90 кв. км.

Джерело: Reuters