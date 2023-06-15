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Защитники Украины ликвидировали уже более 217 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
580 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n184096-580-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 217 тис. 910 російських загарбників. За минулу добу цей показник зріс на 580 осіб.
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Про це сьогодні, 15 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 955 танків;
- 7 тис. 667 бойових броньованих машин;
- 3 тис. 793 одиниці артилерійських систем;
- 604 одиниці РСЗВ;
- 364 одиниці засобів ППО;
- 314 літаків;
- 301 гелікоптер;
- 3 тис. 333 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 199 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 6 тис. 506 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 519 одиниць спеціальної техніки.
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