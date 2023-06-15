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Защитники Украины ликвидировали уже более 217 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

580 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

15 июн 2023, 09:56
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 217 тис. 910 російських загарбників. За минулу добу цей показник зріс на 580 осіб.


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Про це сьогодні, 15 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 3 тис. 955 танків;
  • 7 тис. 667 бойових броньованих машин;
  • 3 тис. 793 одиниці артилерійських систем;
  • 604 одиниці РСЗВ;
  • 364 одиниці засобів ППО;
  • 314 літаків;
  • 301 гелікоптер;
  • 3 тис. 333 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 199 крилатих ракет;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 6 тис. 506 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 519 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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