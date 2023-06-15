Пленные украинские военные во время «суда» в Ростове-на-Дону, фото: Associated Press

https://racurs.ua/n184104-rashisty-ustroili-sudilische-nad-plennymi-azovcami-smi.html

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У Ростові-на-Дону вчора, 14 червня, розпочалося судилище на 22 українськими військовими з «Азову», захопленими в полон у Маріуполі.

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Про це повідомляє агентство Associated Press.

Рашисти звинувачують військових у «причетності до терористичної організації» та участі в акціях з повалення окупаційної влади в Донецькій області. Тож окупанти можуть «засудити» військових до ув’язнення на терміни від 15 років до пожиттєвого.

Представники російської прокуратури заявили, що під це судилище мали потрапити 24 полонених, проте двох раніше обміняли.

За повідомленнями ЗМІ, восьмеро полонених є жінками, котрі працювали кухарями у тиловому забезпеченні під час дислокації бригади на комбінаті «Азовсталь» у Маріуполі.

Наступне «судове засідання» окупанти запланували на 28 червня.

Джерело: Associated Press