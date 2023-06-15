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Ракурс
Полонені українські військові під час «суду» в Ростові-на-Дону, фото: Associated Press

Рашисти влаштували судилище над полоненими «азовцями» — ЗМІ

15 чер 2023, 15:10
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У Ростові-на-Дону вчора, 14 червня, розпочалося судилище на 22 українськими військовими з «Азову», захопленими в полон у Маріуполі.


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Про це повідомляє агентство Associated Press.

Рашисти звинувачують військових у «причетності до терористичної організації» та участі в акціях з повалення окупаційної влади в Донецькій області. Тож окупанти можуть «засудити» військових до ув’язнення на терміни від 15 років до пожиттєвого.

Представники російської прокуратури заявили, що під це судилище мали потрапити 24 полонених, проте двох раніше обміняли.

За повідомленнями ЗМІ, восьмеро полонених є жінками, котрі працювали кухарями у тиловому забезпеченні під час дислокації бригади на комбінаті «Азовсталь» у Маріуполі.

Наступне «судове засідання» окупанти запланували на 28 червня.

Полонені українські військові під час «суду» в Ростові-на-Дону, фото: Associated Press

Джерело: Associated Press


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