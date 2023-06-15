Европарламент призвал НАТО пригласить Украину в свой состав

Результаты голосования Европарламента, фото: Алексей Гончаренко

https://racurs.ua/n184105-evroparlament-prizval-nato-priglasit-ukrainu-v-svoy-sostav.html

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Європарламент сьогодні, 15 червня, ухвалив резолюцію, котра закликає НАТО запросити Україну до членства в альянсі.

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За цю резолюцію в межах пленарного засідання Європарламенту проголосували 425 євродепутатів, проти були 38, 42 утрималися, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

(Європарламент — ред.) Закликає союзників із НАТО виконати свої зобов’язання щодо членства України в НАТО й очікує, що майбутні зустрічі на найвищому рівні у Вільнюсі та Вашингтоні прокладуть шлях для спрямування запрошення Україні вступити до НАТО, і що процес вступу розпочнеться після закінчення війни та буде доопрацьовуватись у найкоротший термін, — вказано в резолюції.

Також Європарламент закликав держави-члени ЄС, союзників із НАТО і партнерів-однодумців до тісної співпраці з Україною для розроблення «часових рамок гарантій безпеки, які мають бути реалізовані одразу після війни, допоки не буде досягнуто повного членства в НАТО».

(Європарламент — ред.) наголошує на тому факті, що інтеграція України до НАТО та ЄС зміцнить регіональну та глобальну безпеку, сприятиме стабільності та зміцнить узи співпраці та спільні цінності між Україною і євроатлантичним співтовариством, — зазначається в документі.

Також у резолюції торкнулися питання руйнування греблі Каховської ГЕС.

Депутати Європарламенту у найрішучіший спосіб засуджують руйнування Росією Каховської греблі 6 червня, що є воєнним злочином і спричинило великі повені та екологічну катастрофу, а також екоцид в Україні. Усіх винних у воєнних злочинах, включно з руйнуванням греблі, буде притягнуто до відповідальності згідно з міжнародним правом, — вказано в резолюції.

Також у резолюції піднімається питання відбудови України. Євродепутати закликають ЄС створити для України комплексний пакет, який би враховував невідкладні, середньострокові та довгострокові потреби.

Наголошується важливість поєднання відбудови України, її євроінтеграційних кроків та інших реформ, а також зазначається, що важливо під час відбудови створювати кращу інфраструктуру, ніж була втрачена, з врахуванням політики Європейського зеленого курсу.

Також Європарламент висловив сподівання, що переговори з Україною щодо вступу до ЄС можуть розпочатися цього року.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»