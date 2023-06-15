Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Четыре страны отправят Украине сотни ракет для ПВО — поставки уже начались

Четыре страны отправят Украине сотни ракет для ПВО — поставки уже начались

15 июн 2023, 17:11
999

Данія, Нідерланди, Велика Британія та США нададуть Україні сотні ракет протиповітряної оборони малої та середньої дальності, а також відповідних систем, необхідних для захисту критичної інфраструктури України та подальшого забезпечення успіху контрнаступальних операцій.


.

Постачання обладнання вже розпочато і має завершитися протягом кількох тижнів, йдеться у спільній заяві чотирьох міністрів. Її оприлюднили після засідання учасників групи «Рамштайн», яка опікується військовою допомогою Україні.

Засоби ППО необхідні для захисту критично важливої національної інфраструктури України і подальшого забезпечення успіху контрнаступальних операцій у найближчі місяці, — зазначили в Міноборони Великої Британії.

Міністерства оборони Данії та Норвегії 15 червня оголосили про намір зібрати для України 9 тис. снарядів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров