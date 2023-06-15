Чотири країни відправлять Україні сотні ракет для ППО

https://racurs.ua/ua/n184110-chotyry-krayiny-vidpravlyat-ukrayini-sotni-raket-dlya-ppo-postachannya-vje-rozpochalosya.html

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Данія, Нідерланди, Велика Британія та США нададуть Україні сотні ракет протиповітряної оборони малої та середньої дальності, а також відповідних систем, необхідних для захисту критичної інфраструктури України та подальшого забезпечення успіху контрнаступальних операцій.

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Постачання обладнання вже розпочато і має завершитися протягом кількох тижнів, йдеться у спільній заяві чотирьох міністрів. Її оприлюднили після засідання учасників групи «Рамштайн», яка опікується військовою допомогою Україні.

Засоби ППО необхідні для захисту критично важливої національної інфраструктури України і подальшого забезпечення успіху контрнаступальних операцій у найближчі місяці, — зазначили в Міноборони Великої Британії.

Міністерства оборони Данії та Норвегії 15 червня оголосили про намір зібрати для України 9 тис. снарядів.