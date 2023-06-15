Медиа назвали претендентов на должность единственного руководителя Киева

https://racurs.ua/n184120-media-nazvali-pretendentov-na-doljnost-edinstvennogo-rukovoditelya-kieva.html

Ракурс

У Києві можуть статися революційні зміни у керівництві. Президент Володимир Зеленський може зняти з посади голову Київської міської держадміністрації (КМДА) Віталія Кличка та начальника Київської міської військової адміністрації (МВА) Попка. Обидві посади може обійняти одна довірена особа президента.

.

Основний кандидат на посаду — екс-глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, якого Україна запропонувала Казахстану прийняти послом, але отримала відмову.

Другий кандидат — міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин.

Про такий варіант розвитку подій повідомило «Дзеркало тижня».