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Медіа назвали претендентів на посаду єдиного керівника Києва
Медіа назвали претендентів на посаду єдиного керівника Києваhttps://racurs.ua/ua/n184120-media-nazvaly-pretendentiv-na-posadu-iedynogo-kerivnyka-kyieva.htmlРакурс
У Києві можуть статися революційні зміни у керівництві. Президент Володимир Зеленський може зняти з посади голову Київської міської держадміністрації (КМДА) Віталія Кличка та начальника Київської міської військової адміністрації (МВА) Попка. Обидві посади може обійняти одна довірена особа президента.
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Основний кандидат на посаду — екс-глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, якого Україна запропонувала Казахстану прийняти послом, але отримала відмову.
Другий кандидат — міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин.
Про такий варіант розвитку подій повідомило «Дзеркало тижня».
За даними видання, 14 червня на Банковій відбулася нарада щодо цих перестановок під керівництвом заступника голови ОПУ Олексія Кулеби.
Основний кандидат на посаду — ексглава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, якого Україна запропонувала Казахстану прийняти послом, але отримала відмову. Другий кандидат — міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин.
Саме Камишин за дорученням президента очолював комісію з перевірки ситуації з бомбосховищами у столиці після того, як 1 червня під зачиненими дверима укриття у Деснянському районі столиці загинули люди.
Крім того, за результатами перевірок у Києві та інших областях можуть бути зняті не лише Кличко та Попко, а й майже всі голови районних державних адміністрацій столиці, плюс — низка голів обласних військових адміністрацій та їхніх заступників.
«Дзеркало тижня» пише, що за всієї серйозності проблеми функціонування укриттів у столиці та по всій Україні, а також необхідної відповідальності посадових осіб за загибель людей, головною політичною метою Банкової та особисто президента є мер Києва Кличко.
Проблема в тому, що у разі ухвалення такого рішення, Зеленський відправить разом із Кличком до нокауту місцеве самоврядування столиці, по суті, позбавивши всенародно обраного мера Києва повноважень, — написали ЗМІ.