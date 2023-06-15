Медіа назвали претендентів на посаду єдиного керівника Києва

https://racurs.ua/ua/n184120-media-nazvaly-pretendentiv-na-posadu-iedynogo-kerivnyka-kyieva.html

Ракурс

У Києві можуть статися революційні зміни у керівництві. Президент Володимир Зеленський може зняти з посади голову Київської міської держадміністрації (КМДА) Віталія Кличка та начальника Київської міської військової адміністрації (МВА) Попка. Обидві посади може обійняти одна довірена особа президента.

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Основний кандидат на посаду — екс-глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, якого Україна запропонувала Казахстану прийняти послом, але отримала відмову.

Другий кандидат — міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин.

Про такий варіант розвитку подій повідомило «Дзеркало тижня».