Гросси — МАГАТЭ будет следить за уровнем воды в пруду-охладителе ЗАЭС

https://racurs.ua/n184122-grossi-magate-budet-sledit-za-urovnem-vody-v-prudu-ohladitele-zaes.html

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Генеральний директор Міжнародного агентства ООН із атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі сьогодні прибув на Запорізьку АЕС на тлі побоювання за її безпеку в ході контрнаступу ЗСУ і після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.

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Це його третій візит на ЗАЕС із вересня 2022 року. Гендиректор МАГАТЕ Гроссі після візиту на Запорізьку АЕС заявив, що агентство буде стежити, як на електростанції поповнюватимуть запаси води в ставку-охолоджувачу, що необхідно для подальшого безпечного функціонування ЗАЕС.

З водою, яка є тут, станція може бути в безпеці протягом деякого часу. Станція працюватиме над поповненням запасів води, щоб функції безпеки могли продовжувати функціонувати у нормальному режимі. Тож, звичайно, ми будемо дуже уважно стежити за цим процесом, — сказав очільник МАГАТЕ.

Зниження рівня води, необхідної для охолодження атомної електростанції, стало одним з наслідків руйнування Каховської ГЕС. За словами Гроссі, рівень води, яка наразі є в ставку, дозволяє станції «бути в безпеці протягом деякого часу».

Гроссі також заявив, що води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС достатньо. Втім, він попередив про ймовірність «великої аварії».