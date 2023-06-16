Афера на миллиард - подозрение из-за закупки бронежилетов и курток получил экс-замминистра обороны

https://racurs.ua/n184142-afera-na-milliard-podozrenie-iz-za-zakupki-bronejiletov-i-kurtok-poluchil-eks-zamministra-oborony.html

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СБУ повідомила про підозру ексзаступнику міністра оборони України та його підлеглому, які привласнили з бюджету понад 1 млрд грн

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За даними джерел кількох ЗМІ, йдеться про екс-заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова та його підлеглого Богдана Хмельницького. Їх взяли під варту.

Раніше йому вже повідомляли про підозру у причетності до закупівель продуктів за завищеними цінами та неякісної амуніції.

В СБУ повідомили, що посадовці причетні до розкрадання бюджетних грошей на закупівлі бронежилетів та зимової форми для підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання на фронті. За даними слідства, посадовці оборонного відомства організували оборудку на початку березня 2022 року.

В березні 2022 року посадовці закупили в іноземної фірми майже 3 000 бронежилетів на понад 130 млн грн. Понад 100 млн — привласнені учасниками оборудки.

Бронежилети не відповідають заявленому захисту, а реальна ринкова ціна становить 25 млн.

Окрім того, організатори схеми закупили неякісні зимові куртки та штани для ЗСУ на суму 900 млн грн.