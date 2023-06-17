Продолжается контрнаступление ВСУ, Москва закрепляет военный контроль над беларусью

https://racurs.ua/n184159-prodoljaetsya-kontrnastuplenie-vsu-moskva-zakreplyaet-voennyy-kontrol-nad-belarusu-otchet-isw.html

Ракурс

Українські війська у п’ятницю, 16 червня, продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і, як повідомляється, досягли успіхів.

.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму щоденному зведенні. Там наводяться дані Генштабу ЗСУ, згідно з якими успішним було просування в районі села Ступочки (за 12 км на південний захід від Бахмута), поблизу Вугледару, на заході Донецької області та на сході Запорізької.

Згідно з верифікованою зйомкою, опублікованою в інтернеті в четвер, 15 червня, українські сили досягли невеликих успіхів у північно-східних передмістях Бахмута, зазначається у зведенні ISW. Інформацію про тактичні успіхи ЗСУ частково підтверджують і російські блогери-військкори.

Окрім цього, у зведенні згадано вчорашню заяву президента рф про те, що на територію білорусі доставлено першу партію російської тактичної ядерної зброї. Про такі плани повідомлялося раніше. ISW пише, що розгортання російської ядерки у білорусі — це частина довготривалих зусиль Кремля, спрямованих на закріплення військового контролю над цією країною.

Зведення Генштабу

Протягом доби ворог завдав 33 авіаційних ударів та здійснив 59 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ на ранок 17 червня.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — минулої доби сталося 36 бойових зіткнень.

Ворог продовжує зазнавати великих втрат, які всіма способами намагається приховати. Зокрема, командування окупантів встановило новий порядок лікування поранених російських військовослужбовців, відповідно до якого евакуації до рф підлягають виключно офіцери. Сержантський та рядовий склад незалежно від тяжкості та складності поранення підлягає лікуванню на тимчасово захоплених територіях України. Для забезпечення виконання цього рішення загарбники збільшують кількість ліжкомісць у місцях, які використовуються як військові шпиталі.

Авіація сил оборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу ворога. Також наші воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52 та сім розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби вразили пункт управління, три райони зосередження особового складу противника, п’ять артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, чотири станції радіоелектронної боротьби та ще два важливі об'єкти противника.