Резников не согласен, что украинским пилотам нужно шесть месяцев для обучения на F-16

https://racurs.ua/n184161-reznikov-ne-soglasen-chto-ukrainskim-pilotam-nujno-shest-mesyacev-dlya-obucheniya-na-f-16.html

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Міністр оборони України Олексій Рєзніков не згідний, що нашим пілотам треба шість місяців для навчання на F-16. Він каже, що наші полетять через чотири.

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Він нагадав, що українські екіпажі освоїли системи «Цезар» за три тижні, хоча стандарт мінімум три місяці. Системи Patriot українці опанували за 10 тижнів, хоча стандартний час підготовки екіпажу — десять місяців.

Однак підготовка інженерів, техніків, обслуговування, зброярів, заправників тощо триватиме довше. Так само як і облаштування інфраструктури. Резніков наголосив, що Україна зможе отримати літаки не раніше нового 2024 року. Аеродроми для цих літаків будуть усередині України.

Про це міністр оборони розповів в інтерв’ю «Настоящему времени».