Ракурсhttps://racurs.ua/
Рєзніков не згідний, що українським пілотам треба шість місяців для навчання на F-16
Рєзніков не згідний, що українським пілотам треба шість місяців для навчання на F-16https://racurs.ua/ua/n184161-rieznikov-ne-zgidnyy-scho-ukrayinskym-pilotam-treba-shist-misyaciv-dlya-navchannya-na-f-16.htmlРакурс
Міністр оборони України Олексій Рєзніков не згідний, що нашим пілотам треба шість місяців для навчання на F-16. Він каже, що наші полетять через чотири.
.
Він нагадав, що українські екіпажі освоїли системи «Цезар» за три тижні, хоча стандарт мінімум три місяці. Системи Patriot українці опанували за 10 тижнів, хоча стандартний час підготовки екіпажу — десять місяців.
Однак підготовка інженерів, техніків, обслуговування, зброярів, заправників тощо триватиме довше. Так само як і облаштування інфраструктури. Резніков наголосив, що Україна зможе отримати літаки не раніше нового 2024 року. Аеродроми для цих літаків будуть усередині України.
Про це міністр оборони розповів в інтерв’ю «Настоящему времени».
Всі публічно обговорюють, скільки часу потрібно українським пілотам, щоб освоїти F-16. Звучить уже всім відомий період: після тестування наших двох пілотів у Сполучених Штатах вважається, що до шести місяців буде достатньо. Я оптимістично дивлюся на те, що наші досвідчені пілоти, з їхнім бажанням і прагненням, напевно, полетять швидше. Я маю на увазі не просто полетять, а вільно: з маневром, вночі, в парі. Я думаю, за чотири місяці це реалістично. Я так вважаю, тому що ми вміємо дивувати.
Ми насправді такі, ми вміємо вчитися. Українські екіпажі освоїли системи «Цезар» за три тижні, хоча стандарт мінімум три місяці: Французи, поляки були в захваті! Тому що вони не просто взяли і закінчили курс, вони реально виконували всі завдання, які ставляться перед екіпажем, який навчається три місяці".
Системи ППО Patriot українці опанували за 10 тижнів, хоча стандартний час підготовки екіпажу — 10 місяців. Тому я упевнений, що українські пілоти полетять швидше, ніж за шість місяців, — зазначив Резніков.
До липня партнери України планують затвердити програму навчання українських пілотів, інженерів та техніків на винищувачах F-16, самі навчання проходитимуть у спеціально створеному центрі в одній з європейських країн. Про це Резніков сказав після «Рамштайну» та засідання Комісії Україна-НАТО.
Підсумовуючи переговори, що пройшли у штаб-квартирі НАТО, міністр оборони констатував, що «пташкова коаліція відбулася».