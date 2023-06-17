В НАТО растет консенсус, что Украина должна стать членом Альянса без ПДЧ

https://racurs.ua/n184163-v-nato-rastet-konsensus-chto-ukraina-doljna-stat-chlenom-alyansa-bez-pdch-politico.html

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Підтримка скасування Плану дій щодо членства в НАТО для України набирає все більшої підтримки серед учасників Альянсу.

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Видання Politico, посилаючись на високопосадовців НАТО, стверджує, що сигналом для цього стала нібито попередня згода президента США Джо Байдена, який обговорив питання з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом кілька днів тому.

Одне із джерел Politico зазначає, що «якщо Штати дуже сильно цього захочуть, то скасування ПДЧ є реальним». Дипломат із Північної Європи підкреслив, що спрощений план членства для України може бути одним із декількох компонентів політичного пакета, запропонованого Києву на саміті у Вільнюсі, разом із «імовірними двосторонніми гарантіями безпеки».

Водночас проти скасування ПДЧ для України виступають «деякі країни Південної Європи», які побоюються, що це потенційно призведе до ескалації війни й ускладнить відновлення зав’язків із Москвою в повоєнний період.

Крім того, існує проблема Угорщини та Туреччини, яким, за словами високопосадовця країн НАТО, «некомфортно» наближати Україну на шляху до членства в Альянсі.

Попри це, в Politico вказують на те, що НАТО загалом відкритий до скасування ПДЧ для України після завершення війни з росією.

Раніше це видання стверджувало, що президент США обговорив цю перспективу з генсеком НАТО Столтенбергом і дійшов висновку, що вона є доцільною після завершення війни. За словами двох офіційних осіб США, Байден виступає за скасування ПДЧ для вступу України, який вимагає проведення військових та демократичних реформ, рекомендованих НАТО, перш ніж можна буде прийняти рішення про членство.

Якщо скасувати цю вимогу, Україні все одно доведеться внести деякі продемократичні зміни, але тоді члени Альянсу зможуть у будь-який момент після цього одноголосно схвалити вступ України до НАТО.