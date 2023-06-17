Глава «АвтоВАЗа» не смог завести новую Lada Aura – министру финансов рф пришлось лезть под капот

https://racurs.ua/n184164-glava-avtovaza-ne-smog-zavesti-novuu-lada-aura-ministru-finansov-rf-prishlos-lezt-pod-kapot.html

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Глава «АвтоВАЗу» не зміг завести нову Lada Aura. Міністру фінансів росії довелося лізти під капот.

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Президент ВАЗу Максим Соколов представив новий автомобіль преміум-класу Lada Aura на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Але щось пішло не так, і машина не завелася.

Міністр фінансів рф Антон Сілуанов заліз під капот і завів машину.

Як пізніше писали російські ЗМІ, машина не завелася через те, що була вимкнена після попередньої поїздки, але трансмісія нібито залишилася включеною.