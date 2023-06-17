Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Глава «АвтоВАЗа» не смог завести новую Lada Aura – министру финансов рф пришлось лезть под капот

Глава «АвтоВАЗа» не смог завести новую Lada Aura — министру финансов рф пришлось лезть под капот (ВИДЕО)

17 июн 2023, 09:43
999

Глава «АвтоВАЗу» не зміг завести нову Lada Aura. Міністру фінансів росії довелося лізти під капот.


.

Президент ВАЗу Максим Соколов представив новий автомобіль преміум-класу Lada Aura на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Але щось пішло не так, і машина не завелася.

Міністр фінансів рф Антон Сілуанов заліз під капот і завів машину.

Як пізніше писали російські ЗМІ, машина не завелася через те, що була вимкнена після попередньої поїздки, але трансмісія нібито залишилася включеною.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров