Глава «АвтоВАЗу» не зміг завести нову Lada Aura - міністру фінансів рф довелося лізти під капот

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Глава «АвтоВАЗу» не зміг завести нову Lada Aura. Міністру фінансів росії довелося лізти під капот.

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Президент ВАЗу Максим Соколов представив новий автомобіль преміум-класу Lada Aura на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Але щось пішло не так, і машина не завелася.

Міністр фінансів рф Антон Сілуанов заліз під капот і завів машину.

Як пізніше писали російські ЗМІ, машина не завелася через те, що була вимкнена після попередньої поїздки, але трансмісія нібито залишилася включеною.