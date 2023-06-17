Играли с любителями – соперник о первом официальном матче Реброва в сборной Украины

https://racurs.ua/n184167-igrali-s-lubitelyami-sopernik-o-pervom-oficialnom-matche-rebrova-v-sbornoy-ukrainy.html

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Збірна України з футболу здійснила камбек та перемогла Північну Македонію у матчі відбору на Євро-2024 — 3:2. Українці програли перший тайм 0:2, однак забили три м’ячі після перерви.

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Це перші набрані очки України у відборі Євро-2024. Наступний матч команда зіграє проти Мальти у понеділок, 19 червня.

Ми виглядали як «Барселона» проти аматорського клубу? — так футболіст збірної Північної Македонії Еніс Барді скептично оцінив рівень гри України у матчі відбору на Євро-2024.

Водночас Барді також розкритикував збірну Північної Македонії і заявив, що вони програли перш за все через менталітет. Сам Барді забив один гол у матчі — реалізував пенальті у першому таймі.

Кожен із нас має змінити свій менталітет. Нам бракує зосередженості, концентрації. Лише мить ми помилилися в полі, а потім дозволимо всьому зруйнуватися. Кожному з нас після цього матчу потрібно багато думати про себе і в першу чергу знайти спосіб виправити свої особисті помилки. Усім необхідно зрозуміти, що сталося та чому, і як покращити себе. Має бути самокритика, — сказав Барді.

Гравець порівняв збірну Північної Македонії з «Барселоною», що годину матчу грала проти аматорської команди.

«Поразка сталася через менталітет. Ми годину тримали в пляшці велику футбольну Україну. Протягом 60 хвилин на полі ми виглядали як «Барселона» проти аматорського клубу. А потім сталася проблема. Ми пропустили один гол, а потім був неймовірний спад, психологічний зрив, — сказав Барді.

Реакція гравців збірної України на вольову перемогу над Північною Македонією у відборі на Євро-2024 була позитивною. У коментарях «Суспільне Спорт» одразу після гри в Ско’пє українці відзначили слабкий перший і сильний другий тайм гри у Скоп'є.