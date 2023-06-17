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Грали з аматорами - суперник про матч збірної України у Скоп'є
Грали з аматорами — суперник про перший офіційний матч Реброва у збірній Україниhttps://racurs.ua/ua/n184167-graly-z-amatoramy-supernyk-pro-pershyy-oficiynyy-match-rebrova-u-zbirniy-ukrayiny.htmlРакурс
Збірна України з футболу здійснила камбек та перемогла Північну Македонію у матчі відбору на Євро-2024 — 3:2. Українці програли перший тайм 0:2, однак забили три м’ячі після перерви.
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Це перші набрані очки України у відборі Євро-2024. Наступний матч команда зіграє проти Мальти у понеділок, 19 червня.
Ми виглядали як «Барселона» проти аматорського клубу? — так футболіст збірної Північної Македонії Еніс Барді скептично оцінив рівень гри України у матчі відбору на Євро-2024.
Водночас Барді також розкритикував збірну Північної Македонії і заявив, що вони програли перш за все через менталітет. Сам Барді забив один гол у матчі — реалізував пенальті у першому таймі.
Кожен із нас має змінити свій менталітет. Нам бракує зосередженості, концентрації. Лише мить ми помилилися в полі, а потім дозволимо всьому зруйнуватися. Кожному з нас після цього матчу потрібно багато думати про себе і в першу чергу знайти спосіб виправити свої особисті помилки. Усім необхідно зрозуміти, що сталося та чому, і як покращити себе. Має бути самокритика, — сказав Барді.
Гравець порівняв збірну Північної Македонії з «Барселоною», що годину матчу грала проти аматорської команди.
«Поразка сталася через менталітет. Ми годину тримали в пляшці велику футбольну Україну. Протягом 60 хвилин на полі ми виглядали як «Барселона» проти аматорського клубу. А потім сталася проблема. Ми пропустили один гол, а потім був неймовірний спад, психологічний зрив, — сказав Барді.
Реакція гравців збірної України на вольову перемогу над Північною Македонією у відборі на Євро-2024 була позитивною. У коментарях «Суспільне Спорт» одразу після гри в Ско’пє українці відзначили слабкий перший і сильний другий тайм гри у Скоп'є.
Цей гол для мене — щастя, — прокоментував захисник Ілля Забарний свій дебютний гол за Україну та вольову перемогу.
Ніколи не сумнівайтеся в мені, — так хавбек Михайло Мудрик розповів, як вперше оформив результативні дії за збірну України.
Доклав зусиль та освіжив гру, — сказав Юхим Конопля, який забив перший м’яч у кар'єрі за збірну України.
Розуміли, що ми граємо погано, — так капітан збірної Андрій Ярмоленко оцінив вольову перемогу України та зміни у грі в перерві.
Головний тренер українців Сергій Ребров вважає, що команда реагувала на події у матчі «як потрібно».
Вважаю, що недостатньо часу для підготовку до цього матчу. Але в другому таймі була інша гра. Вдячний футболістам, що вони краще зрозуміли нашу модель гри. Вважаю, що працювали більш інтенсивно в другому таймі. Що сказав у перерві? Багато чого. Важливо, що футболісти самі для себе вирішили, що так грати не можна, як діяли в першому таймі. Чи найнервовіша перемога? Та ні: в «Динамо» бували такі, в ОАЕ. Вважаю, що дуже важливо реагувати на те, що відбувається на полі. Ми реагували як потрібно, тому й такий результат, — сказав Ребров на післяматчевій прес-конференції.
Наступний матч збірна України зіграє проти Мальти у понеділок, 19 червня. Це буде третій поєдинок відбору на Євро-2024. В українців після двох матчів три очки.