Подпустили пехоту в зону поражения и накрыли огнем – пограничники под Бахмутом ликвидировали 14 россиян (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n184168-podpustili-pehotu-v-zonu-porajeniya-i-nakryli-ognem-pogranichniki-pod-bahmutom-likvidirovali-14.html

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На Бахмутському напрямку українські прикордонники підпустили ворожу піхоту в зону ураження і накрили вогнем.

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Під час бою, відео якого опублікувала ДПСУ, знешкоджено 14 окупантів: вісім ліквідовано, а ще шестеро поранено.