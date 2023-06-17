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Подпустили пехоту в зону поражения и накрыли огнем – пограничники под Бахмутом ликвидировали 14 россиян (ВИДЕО)

Подпустили пехоту в зону поражения и накрыли огнем — пограничники под Бахмутом ликвидировали 14 россиян (ВИДЕО)

17 июн 2023, 11:39
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На Бахмутському напрямку українські прикордонники підпустили ворожу піхоту в зону ураження і накрили вогнем.


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Під час бою, відео якого опублікувала ДПСУ, знешкоджено 14 окупантів: вісім ліквідовано, а ще шестеро поранено.

Бахмутська ротація: прикордонники зустрічають «новеньких». Аеророзвідка ДПСУ з повітря встановила проведення заміни в підрозділі противника. Вогонь мінометів і гранатометів відповів новоприбулим: «Ласкаво просимо!». Ось так гостинність охоронців кордону знешкодила 14 окупантів: 8 вбито та 6 поранено, — підписали прикордонники відео з дрона.

Источник: Ракурс


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