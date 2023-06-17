Підпустили піхоту в зону ураження і накрили вогнем - прикордонники під Бахмутом ліквідували 14 росіян

https://racurs.ua/ua/n184168-pidpustyly-pihotu-v-zonu-urajennya-i-nakryly-vognem-prykordonnyky-pid-bahmutom-likviduvaly-14.html

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На Бахмутському напрямку українські прикордонники підпустили ворожу піхоту в зону ураження і накрили вогнем.

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Під час бою, відео якого опублікувала ДПСУ, знешкоджено 14 окупантів: вісім ліквідовано, а ще шестеро поранено.