Ракурсhttps://racurs.ua/
Підпустили піхоту в зону ураження і накрили вогнем - прикордонники під Бахмутом ліквідували 14 росіян
Підпустили піхоту в зону ураження і накрили вогнем — прикордонники під Бахмутом ліквідували 14 росіян (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n184168-pidpustyly-pihotu-v-zonu-urajennya-i-nakryly-vognem-prykordonnyky-pid-bahmutom-likviduvaly-14.htmlРакурс
На Бахмутському напрямку українські прикордонники підпустили ворожу піхоту в зону ураження і накрили вогнем.
.
Під час бою, відео якого опублікувала ДПСУ, знешкоджено 14 окупантів: вісім ліквідовано, а ще шестеро поранено.
Бахмутська ротація: прикордонники зустрічають «новеньких». Аеророзвідка ДПСУ з повітря встановила проведення заміни в підрозділі противника. Вогонь мінометів і гранатометів відповів новоприбулим: «Ласкаво просимо!». Ось так гостинність охоронців кордону знешкодила 14 окупантів: 8 вбито та 6 поранено, — підписали прикордонники відео з дрона.