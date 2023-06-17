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"Альфа" показала, как вывозила херсонцев из затопленных сел левого берега Днепра, фото - Стас Козлюк
«Альфа» показала, как вывозила херсонцев из затопленных сел левого берега Днепра (ВИДЕО)https://racurs.ua/n184171-alfa-pokazala-kak-vyvozila-hersoncev-iz-zatoplennyh-sel-levogo-berega-dnepra-video.htmlРакурс
Спецпризначенці центру спецоперацій «А» СБУ евакуювали херсонців із тимчасово окупованих і затоплених територій.
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Наші воїни не залишили в біді тих, хто постраждав від російського теракту на Каховській ГЕС. Разом із колегами з ЗСУ, ДСНС, ССО та іншими силами безпеки і оборони вивозили людей, які потрапили у пастку на лівому березі Дніпра. Окремо — доставляли продукти та ліки за допомогою дронів, — йдеться коментарі СБУ.
На відео видно, як російські виродки обстріляли одну з груп спецпризначенців, яка евакуювала цивільних. Але їхню позицію, обладнану на даху житлового будинку, було одразу знищено артилерійським ударом.
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