Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
"Альфа" показала, как вывозила херсонцев из затопленных сел левого берега Днепра, фото - Стас Козлюк

«Альфа» показала, как вывозила херсонцев из затопленных сел левого берега Днепра (ВИДЕО)

17 июн 2023, 13:10
999

Спецпризначенці центру спецоперацій «А» СБУ евакуювали херсонців із тимчасово окупованих і затоплених територій.


.

Наші воїни не залишили в біді тих, хто постраждав від російського теракту на Каховській ГЕС. Разом із колегами з ЗСУ, ДСНС, ССО та іншими силами безпеки і оборони вивозили людей, які потрапили у пастку на лівому березі Дніпра. Окремо — доставляли продукти та ліки за допомогою дронів, — йдеться коментарі СБУ.

На відео видно, як російські виродки обстріляли одну з груп спецпризначенців, яка евакуювала цивільних. Але їхню позицію, обладнану на даху житлового будинку, було одразу знищено артилерійським ударом.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров