Ракурсhttps://racurs.ua/
"Альфа" показала, як вивозила херсонців із затоплених сіл лівого берега Дніпра, фото - Стас Козлюк
«Альфа» показала, як вивозила херсонців із затоплених сіл лівого берега Дніпра (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n184171-alfa-pokazala-yak-vyvozyla-hersonciv-iz-zatoplenyh-sil-livogo-berega-dnipra-video.htmlРакурс
Спецпризначенці центру спецоперацій «А» СБУ евакуювали херсонців із тимчасово окупованих і затоплених територій.
.
Наші воїни не залишили в біді тих, хто постраждав від російського теракту на Каховській ГЕС. Разом із колегами з ЗСУ, ДСНС, ССО та іншими силами безпеки і оборони вивозили людей, які потрапили у пастку на лівому березі Дніпра. Окремо — доставляли продукти та ліки за допомогою дронів, — йдеться коментарі СБУ.
На відео видно, як російські виродки обстріляли одну з груп спецпризначенців, яка евакуювала цивільних. Але їхню позицію, обладнану на даху житлового будинку, було одразу знищено артилерійським ударом.