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"Альфа" показала, як вивозила херсонців із затоплених сіл лівого берега Дніпра, фото - Стас Козлюк

«Альфа» показала, як вивозила херсонців із затоплених сіл лівого берега Дніпра (ВІДЕО)

17 чер 2023, 13:10
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Спецпризначенці центру спецоперацій «А» СБУ евакуювали херсонців із тимчасово окупованих і затоплених територій.


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Наші воїни не залишили в біді тих, хто постраждав від російського теракту на Каховській ГЕС. Разом із колегами з ЗСУ, ДСНС, ССО та іншими силами безпеки і оборони вивозили людей, які потрапили у пастку на лівому березі Дніпра. Окремо — доставляли продукти та ліки за допомогою дронів, — йдеться коментарі СБУ.

На відео видно, як російські виродки обстріляли одну з груп спецпризначенців, яка евакуювала цивільних. Але їхню позицію, обладнану на даху житлового будинку, було одразу знищено артилерійським ударом.

Джерело: Ракурс


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