Спецпризначенці центру спецоперацій «А» СБУ евакуювали херсонців із тимчасово окупованих і затоплених територій.

.

Наші воїни не залишили в біді тих, хто постраждав від російського теракту на Каховській ГЕС. Разом із колегами з ЗСУ, ДСНС, ССО та іншими силами безпеки і оборони вивозили людей, які потрапили у пастку на лівому березі Дніпра. Окремо — доставляли продукти та ліки за допомогою дронів, — йдеться коментарі СБУ.