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Ракурс
На окраине Бахмута штурмовая бригада ВСУ затрофеила оружие ликвидированных окупантов

На окраине Бахмута штурмовая бригада ВСУ затрофеила оружие ликвидированных окупантов (ВИДЕО)

17 июн 2023, 13:48
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Бійці 3-ої штурмової бригади вдало контратакували позиції окупантів під Бахмутом.


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Бійці штурмової бригади ЗСУ влучно відпрацювали по ворогу, ліквідували частину окупантів та затрофеїли чимало їх зброї.

Працювала «Вовча зграя» — взвод 2-ї роти 2-го штурмбату. Відео від першої особи.

Як каже на відео один з бійців, росіяни кричали «ми сваі, нє *баштє па нам».

Источник: Ракурс


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