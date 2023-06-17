На окраине Бахмута штурмовая бригада ВСУ затрофеила оружие ликвидированных окупантов

https://racurs.ua/n184172-na-okraine-bahmuta-shturmovaya-brigada-vsu-zatrofeila-orujie-likvidirovannyh-okupantov-video.html

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Бійці 3-ої штурмової бригади вдало контратакували позиції окупантів під Бахмутом.

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Бійці штурмової бригади ЗСУ влучно відпрацювали по ворогу, ліквідували частину окупантів та затрофеїли чимало їх зброї.

Працювала «Вовча зграя» — взвод 2-ї роти 2-го штурмбату. Відео від першої особи.

Як каже на відео один з бійців, росіяни кричали «ми сваі, нє *баштє па нам».