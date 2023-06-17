Подрыв Каховской ГЭС - эксперты New York Times говорят о взрыве в туннеле дамбы

https://racurs.ua/n184173-podryv-kahovskoy-ges-eksperty-new-york-times-govoryat-o-vzryve-v-tunnele-damby.html

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Причиною руйнування Каховської ГЕС, швидше за все, став вибух у тунелі бетонної основи греблі.

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New York Times пише, що бетонна основа, що знаходилася під водою, висотою 20 метрів і шириною до 40 м брати на себе велику частину навантаження, що надається на греблю. 15 червня, через дев’ять днів після руйнування греблі, російський пропагандистський Z-канал «Військовий інформатор» виклав відео наслідків руйнування ГЕС.

New York Times пише, що там, де гребля зруйнована, бетонної основи не видно, а в частин греблі, що збереглися, верхня частина залишилася.

Усередині греблі був технічний тунель, потрапити до нього можна з машинного залу, що знаходився під контролем російської сторони. Тунель позначений на кресленнях, із якими ознайомилися журналісти New York Times. Крім того, про нього знає український інженер Ігор Стрілець — минулого він провів на Каховській ГЕС кілька місяців.

Єдиним поясненням руйнування бетонної основи греблі Стрілець вважає вибух у тунелі. За його словами, вибух знищив частину основи, після чого під тиском води зруйнувалися інші частини греблі, розташовані в районі місця вибуху.

З українським експертом згодні два американські інженери та спеціаліст з вибухових речовин.

Якщо ваша мета — знищити греблю, буде потрібний потужний вибух. Тунель — ідеальне місце, щоб закласти вибухову речовину, — каже Майкл Вест, інженер, який спеціалізується на питаннях безпеки гребель. Якщо вони заклали вибухівку в тунелі, це багато б пояснило, — додає Грегорі Бічер, член Національної інженерної академії США, професор Університету Меріленда.

Ще одним доказом того, що причиною руйнування Каховської ГЕС став вибух, інженери називають дані сейсмічних станцій та супутників.

6 червня о 2.35 та 2.54 вибух зафіксували сейсмічні станції в Україні та Румунії. Датчики американських розвідувальних супутників перед руйнуванням греблі зафіксували теплові викиди, що також свідчить про вибух, зазначає New York Times.

Раніше Україна та росія звинувачували у руйнуванні греблі один одного. Українська сторона говорила про вибух у машинному залі, росіяни — про нібито ракетні удари ЗСУ. OSINT-аналітики писали, що гребля могла зруйнуватися через отримані раніше пошкодження та неправильну експлуатацію росіянами.

Внаслідок руйнування Каховської ГЕС було затоплено десятки населених пунктів. На окупованому росією лівому березі, за офіційними даними, загинуло 25 людей. Волонтери, які брали участь в евакуації, казали, що жертв може бути понад 100 осіб. На правому березі загинуло десять людей, повідомляв законний голова Херсонської області Олександр Прокудін.