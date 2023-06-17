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Французский телеканал сделал репортаж с позиций армии рф на оккупированной украинской территории
Французский телеканал сделал репортаж с позиций армии рф на оккупированной украинской территорииhttps://racurs.ua/n184174-francuzskiy-telekanal-sdelal-reportaj-s-poziciy-armii-rf-na-okkupirovannoy-ukrainskoy-territorii.htmlРакурс
Французький телеканал зробив репортаж з позицій армії росії на окупованій українській території
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Сюжет телеканалу TF1 тривалістю менш як три хвилин виклали на Youtube-каналі 15 червня. Його вже переглянули понад 130 тис. користувачів.
У відео є кадри дороги до російських позицій, відео зсередини бліндажів, короткі коментарі від російських військових про боєприпаси та дрони, які вони застосовують проти українських військових, кадри, як вони стріляють зі стрілецької зброї.
У закадровому начитуванні журналісти жодного разу не згадали, хто є агресором у війні, та не згадують жодних фактів з ширшого контексту, окрім того, що російські військові очікують контрнаступу ЗСУ і довго готувалися до нього.
TF1 приватний загальнонаціональний французький телеканал, що контролюється TF1 Group, більшість акцій якого належать Bouygues. Доля ринку каналу складає 24%, що робить його найбільшим за кількістю аудиторії в Європі.
Канал є одним з найстарших у світі та одним з небагатьох, що працюють з довоєнних часів. За час свого існування канал змінив багато назв. Сьогоднішня назва TF1 (Télévision Française 1) використовується з 1975 року.
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