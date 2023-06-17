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Ракурс
Французький телеканал зробив репортаж з позицій армії росії на окупованій українській території

Французький телеканал зробив репортаж з позицій армії росії на окупованій українській території (ВІДЕО)

17 чер 2023, 14:44
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Французький телеканал зробив репортаж з позицій армії росії на окупованій українській території


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Сюжет телеканалу TF1 тривалістю менш як три хвилин виклали на Youtube-каналі 15 червня. Його вже переглянули понад 130 тис. користувачів.

У відео є кадри дороги до російських позицій, відео зсередини бліндажів, короткі коментарі від російських військових про боєприпаси та дрони, які вони застосовують проти українських військових, кадри, як вони стріляють зі стрілецької зброї.

У закадровому начитуванні журналісти жодного разу не згадали, хто є агресором у війні, та не згадують жодних фактів з ширшого контексту, окрім того, що російські військові очікують контрнаступу ЗСУ і довго готувалися до нього.

TF1 приватний загальнонаціональний французький телеканал, що контролюється TF1 Group, більшість акцій якого належать Bouygues. Доля ринку каналу складає 24%, що робить його найбільшим за кількістю аудиторії в Європі.

Канал є одним з найстарших у світі та одним з небагатьох, що працюють з довоєнних часів. За час свого існування канал змінив багато назв. Сьогоднішня назва TF1 (Télévision Française 1) використовується з 1975 року.

Джерело: Ракурс


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