ВСУ продвигаются на Таврическом направлении, враг терпит потери – командующий

https://racurs.ua/n184177-vsu-prodvigautsya-na-tavricheskom-napravlenii-vrag-terpit-poteri-komanduuschiy.html

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Сили оборони України успішно просуваються на Таврійському напрямку. Про це повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

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Таврійський напрямок. Активна робота Сил оборони триває. Є успіхи та просування наших сил, — написав Тарнавський.

Він повідомив, що підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ протягом доби виконали 1 тис. 794 вогневих завдань. Втрати росіян убитими та пораненими становили понад п’ять рот.

Кількісний склад роти різний залежно від роду військ. Наприклад, мотострілецька рота російської армії складається зі 110 осіб, десантно-штурмова — з 75, а у танковій — від 30 до 40 військових.

За даними Тарнавського, минулої доби на Таврійському напрямку захисники України знищили або пошкодили 88 одиниць військової техніки рф. Йдеться про гелікоптер Ка-52, 11 танків, 20 БМП, два БТР, три гаубиці 2А65 «Мста-С», гаубиця 2А65 «Мста-Б», безпілотники Zala і «Орлан-10», дрони-камікадзе Shahed-136, РСЗВ БМ-21 «Град», РЕБ «Житель», чотири САУ «Акація», САУ «Гвоздика», система залпового вогню «Солнцепек».

Також було знищено п’ять місць зберігання боєприпасів противника. Наразі українська армія веде наступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Маріупольському напрямках.

Сирський повідомив, що керівництво ЗСУ коригує плани щодо Бахмута через «відчайдушний опір» окупантів.