Ракурсhttps://racurs.ua/
Столтенберга просят остаться генсеком НАТО еще на год – Bloomberg
Столтенберга просят остаться генсеком НАТО еще на год — Bloomberghttps://racurs.ua/n184180-stoltenberga-prosyat-ostatsya-gensekom-nato-esche-na-god-bloomberg.htmlРакурс
Країни-члени НАТО закликають чинного генерального секретаря Єнса Столтенберга залишитися на посаді генерального секретаря ще на рік. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело.
.
Зі слів співрозмовника агентства, країни Північноатлантичного альянсу все ще намагаються досягти консенсусу щодо наступника Столтенберга. Президент США Джо Байден високо оцінює низку можливих кандидатур на посаду очільника Альянсу, особливо прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен. Але для США та інших союзників стало зрозуміло, що наразі серед союзників немає згоди щодо кандидата на пост очільника НАТО.
Співрозмовник сказав, що перебування Столтенберга на посаді може виграти час для досягнення консенсусу.
Продовження терміну повноважень Столтенберга до 2024 року дозволить дочекатися появи нових кандидатів, адже у цей рік відбудуться вибори в Європейському Союзі.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Нотариат в военное время: дарение, купля-продажа и наследование в условиях военного положения
Загрузка...