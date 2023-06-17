Столтенберга просять лишитися генсеком НАТО ще на рік – Bloomberg

https://racurs.ua/ua/n184180-stoltenberga-prosyat-lyshytysya-gensekom-nato-sche-na-rik-bloomberg.html

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Країни-члени НАТО закликають чинного генерального секретаря Єнса Столтенберга залишитися на посаді генерального секретаря ще на рік. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело.

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Зі слів співрозмовника агентства, країни Північноатлантичного альянсу все ще намагаються досягти консенсусу щодо наступника Столтенберга. Президент США Джо Байден високо оцінює низку можливих кандидатур на посаду очільника Альянсу, особливо прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен. Але для США та інших союзників стало зрозуміло, що наразі серед союзників немає згоди щодо кандидата на пост очільника НАТО.

Співрозмовник сказав, що перебування Столтенберга на посаді може виграти час для досягнення консенсусу.

Продовження терміну повноважень Столтенберга до 2024 року дозволить дочекатися появи нових кандидатів, адже у цей рік відбудуться вибори в Європейському Союзі.