На Киевщине работает ПВО, в нескольких областях воздушная тревога

https://racurs.ua/n184183-na-kievschine-rabotaet-pvo-v-neskolkih-oblastyah-vozdushnaya-trevoga.html

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На території Київщини сьогодні пообіді було зафіксовано ворожий безпілотник, там працює протиповітряна оборона.

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Увага! На Півночі зафіксовано рух БпЛА невстановленого типу, — повідомили о 17.01 Повітряні сили Збройних сил України.

Згодом Київська міська військова адміністрація додала, що сили ППО працюють по цілі.

На північних околицях Києва, в області зафіксовано рух БпЛА невстановленого типу. Можлива робота ППО. При оголошенні повітряної тривоги дотримуйтесь правил безпеки!", — вказав начальник КМВА Сергій Попко.

У Київській ОВА закликали мешканців перебувати в укриттях та інших безпечних місцях під час повітряної тривоги.

Також повітряну тривогу оголошено у Запорізькій області. Тактична авіація ворога активна над Азовським морем. Пізніше місцеві пабліки повідомили про запуск КАБ у напрямку міста Оріхів.