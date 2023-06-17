Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На Київщині працює ППО, у кількох областях повітряна тривога

На Київщині працює ППО, у кількох областях повітряна тривога

17 чер 2023, 18:22
999

На території Київщини сьогодні пообіді було зафіксовано ворожий безпілотник, там працює протиповітряна оборона.


.

Увага! На Півночі зафіксовано рух БпЛА невстановленого типу, — повідомили о 17.01 Повітряні сили Збройних сил України.

Згодом Київська міська військова адміністрація додала, що сили ППО працюють по цілі.

На північних околицях Києва, в області зафіксовано рух БпЛА невстановленого типу. Можлива робота ППО. При оголошенні повітряної тривоги дотримуйтесь правил безпеки!", — вказав начальник КМВА Сергій Попко.

У Київській ОВА закликали мешканців перебувати в укриттях та інших безпечних місцях під час повітряної тривоги.

Також повітряну тривогу оголошено у Запорізькій області. Тактична авіація ворога активна над Азовським морем. Пізніше місцеві пабліки повідомили про запуск КАБ у напрямку міста Оріхів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів