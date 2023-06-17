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Воины ВСУ близ Бахмута ликвидировали россиян и забрали трофейное оружие
Воины ВСУ близ Бахмута ликвидировали россиян и забрали трофейное оружие (ВИДЕО)https://racurs.ua/n184186-voiny-vsu-bliz-bahmuta-likvidirovali-rossiyan-i-zabrali-trofeynoe-orujie-video.htmlРакурс
Бої на Бахмутському напрямку показали воїни Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України, сформованої на базі підрозділу територіальної оборони «Азов».
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Росіяни кричали «ми сваі». Бійці Третьої штурмової влучно відпрацювали по позиціях противника, ліквідували окупантів та зібрали чимало трофейної зброї. Працює «Вовча зграя» — взвод другої роти другого штурмового батальйону. Околиці Бахмута, — йдеться у повідомленні прес-служба бригади.
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