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Ракурс
Воїни ЗСУ біля Бахмута ліквідували росіян й зібрали трофейну зброю

Воїни ЗСУ біля Бахмута ліквідували росіян й забрали трофейну зброю (ВІДЕО)

17 чер 2023, 19:20
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Бої на Бахмутському напрямку показали воїни Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України, сформованої на базі підрозділу територіальної оборони «Азов».


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Росіяни кричали «ми сваі». Бійці Третьої штурмової влучно відпрацювали по позиціях противника, ліквідували окупантів та зібрали чимало трофейної зброї. Працює «Вовча зграя» — взвод другої роти другого штурмового батальйону. Околиці Бахмута, — йдеться у повідомленні прес-служба бригади.

Джерело: Ракурс


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