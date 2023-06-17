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Воїни ЗСУ біля Бахмута ліквідували росіян й зібрали трофейну зброю
Воїни ЗСУ біля Бахмута ліквідували росіян й забрали трофейну зброю (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n184186-voyiny-zsu-bilya-bahmuta-likviduvaly-rosiyan-y-zabraly-trofeynu-zbrou-video.htmlРакурс
Бої на Бахмутському напрямку показали воїни Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України, сформованої на базі підрозділу територіальної оборони «Азов».
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Росіяни кричали «ми сваі». Бійці Третьої штурмової влучно відпрацювали по позиціях противника, ліквідували окупантів та зібрали чимало трофейної зброї. Працює «Вовча зграя» — взвод другої роти другого штурмового батальйону. Околиці Бахмута, — йдеться у повідомленні прес-служба бригади.