Силы обороны уничтожили ЗРК, пункты управления и два склада боеприпасов рф

https://racurs.ua/n184188-sily-oborony-unichtojili-zrk-punkty-upravleniya-i-dva-sklada-boepripasov-rf.html

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Авіація Сил оборони впродовж останньої доби завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу окупаційної армії росії. Також захисники України знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс.

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Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 17 червня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, два склади боєприпасів та артилерійський підрозділ на вогневій позиції, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, армія росії впродовж суботи проводила безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. За добу відбулося 22 бойових зіткнення.