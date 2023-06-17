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Ракурс
Сили оборони знищили ЗРК, пункти управління і два склади боєприпасів рф

Сили оборони знищили ЗРК, пункти управління і два склади боєприпасів рф

17 чер 2023, 19:58
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Авіація Сил оборони впродовж останньої доби завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу окупаційної армії росії. Також захисники України знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс.


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Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 17 червня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, два склади боєприпасів та артилерійський підрозділ на вогневій позиції, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, армія росії впродовж суботи проводила безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. За добу відбулося 22 бойових зіткнення.

Джерело: Ракурс


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