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Английский получит статус языка международного общения в Украине
Английский получит статус языка международного общения в Украинеhttps://racurs.ua/n184190-angliyskiy-poluchit-status-yazyka-mejdunarodnogo-obscheniya-v-ukraine.htmlРакурс
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував питання англійської мови в Україні.
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Паралельно з інтеграцією України в Європейський Союз посилюємо співпрацю з міжнародною спільнотою, зростає потреба в людях зі знанням англійської мови. Готуємо проєкт закону, який закріпить англійську як мову міжнародного спілкування. Напрацьовуємо рішення, які зроблять вивчення англійської доступнішою для всіх охочих, — сказав Шмигаль.
Зі слів Шмигаля, англійська отримає статус мови міжнародного спілкування в Україні.
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