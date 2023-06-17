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Английский получит статус языка международного общения в Украине

Английский получит статус языка международного общения в Украине

17 июн 2023, 20:50
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував питання англійської мови в Україні.


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Паралельно з інтеграцією України в Європейський Союз посилюємо співпрацю з міжнародною спільнотою, зростає потреба в людях зі знанням англійської мови. Готуємо проєкт закону, який закріпить англійську як мову міжнародного спілкування. Напрацьовуємо рішення, які зроблять вивчення англійської доступнішою для всіх охочих, — сказав Шмигаль.

Зі слів Шмигаля, англійська отримає статус мови міжнародного спілкування в Україні.

Источник: Ракурс


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