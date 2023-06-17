Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Англійська отримає статус мови міжнародного спілкування в Україні — Шмигаль

Англійська отримає статус мови міжнародного спілкування в Україні — Шмигаль

17 чер 2023, 20:50
999

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував питання англійської мови в Україні.


.

Паралельно з інтеграцією України в Європейський Союз посилюємо співпрацю з міжнародною спільнотою, зростає потреба в людях зі знанням англійської мови. Готуємо проєкт закону, який закріпить англійську як мову міжнародного спілкування. Напрацьовуємо рішення, які зроблять вивчення англійської доступнішою для всіх охочих, — сказав Шмигаль.

Зі слів Шмигаля, англійська отримає статус мови міжнародного спілкування в Україні.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів