Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував питання англійської мови в Україні.

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Паралельно з інтеграцією України в Європейський Союз посилюємо співпрацю з міжнародною спільнотою, зростає потреба в людях зі знанням англійської мови. Готуємо проєкт закону, який закріпить англійську як мову міжнародного спілкування. Напрацьовуємо рішення, які зроблять вивчення англійської доступнішою для всіх охочих, — сказав Шмигаль.