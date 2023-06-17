Ракурсhttps://racurs.ua/
Англійська отримає статус мови міжнародного спілкування в Україні — Шмигаль
Англійська отримає статус мови міжнародного спілкування в Україні — Шмигальhttps://racurs.ua/ua/n184190-angliyska-otrymaie-status-movy-mijnarodnogo-spilkuvannya-v-ukrayini-shmygal.htmlРакурс
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував питання англійської мови в Україні.
.
Паралельно з інтеграцією України в Європейський Союз посилюємо співпрацю з міжнародною спільнотою, зростає потреба в людях зі знанням англійської мови. Готуємо проєкт закону, який закріпить англійську як мову міжнародного спілкування. Напрацьовуємо рішення, які зроблять вивчення англійської доступнішою для всіх охочих, — сказав Шмигаль.
Зі слів Шмигаля, англійська отримає статус мови міжнародного спілкування в Україні.