В оккупированном Мариуполе существенно возросла смертность гражданского населения, фото: «Фокус»

https://racurs.ua/n184198-v-mariupole-smertnost-grajdanskogo-naseleniya-prevysila-pik-epidemii-covid-19.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області суттєво зростає смертність цивільного населення від природних причин.

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Про це сьогодні, 18 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

За даними від підпілля, смертність у тимчасово окупованому м. Маріуполь від природних причин перетнула позначку в 400 людей на тиждень. Це у 2,6 раза більше за пік найбільшої ковідної смертності, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що медична система міста наразі майже не працює, оскільки окупати переводять максимум медичних закладів на обслуговування поранених російських військових.