У Маріуполі смертність цивільного населення суттєво перевищила пік епідемії COVID-19

У Маріуполі смертність цивільного населення суттєво перевищила пік епідемії COVID-19https://racurs.ua/ua/n184198-u-mariupoli-smertnist-cyvilnogo-naselennya-suttievo-perevyschyla-pik-epidemiyi-covid-19.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області суттєво зростає смертність цивільного населення від природних причин.
Про це сьогодні, 18 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
За даними від підпілля, смертність у тимчасово окупованому м. Маріуполь від природних причин перетнула позначку в 400 людей на тиждень. Це у 2,6 раза більше за пік найбільшої ковідної смертності, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що медична система міста наразі майже не працює, оскільки окупати переводять максимум медичних закладів на обслуговування поранених російських військових.
Цивільні елементарно не можуть отримати базову допомогу від медиків. Проте ті медичні працівники, які не зрадили Україну, намагаються обслуговувати цивільних без російського паспорта, хоч окупанти це суворо забороняють та погрожують фізичною розправою, — зазначають у ЦНС.