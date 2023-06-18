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Ракурс
Рашисты кувалдой замучили одного из своих соратников

Казненного «по-пригожински» оккупанта нашли бойцы ВСУ (ВИДЕО)

18 июн 2023, 12:49
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Українські військові під час звільнення позиції виявили тіло російського солдата поряд із дерев’яною колодою, на якій його, ймовірно, «закувалдили по-пригожинськи».


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Відповідне відео у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

Скільки позицій не брали, такого ще не бачили, — наголошує український військовий, який знімав відео. — Взяли пацани приклад, схоже, з «Вагнера» і розкришили голову своєму.

Нагадаємо, російські терористи із «Вагнера» торік використали кувалду, щоб на камеру стратити людину.

Источник: Ракурс


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