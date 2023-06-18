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Рашисты кувалдой замучили одного из своих соратников
Казненного «по-пригожински» оккупанта нашли бойцы ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n184201-kaznennogo-po-prigojinski-okkupanta-nashli-boycy-vsu-video.htmlРакурс
Українські військові під час звільнення позиції виявили тіло російського солдата поряд із дерев’яною колодою, на якій його, ймовірно, «закувалдили по-пригожинськи».
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Відповідне відео у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.
Скільки позицій не брали, такого ще не бачили, — наголошує український військовий, який знімав відео. — Взяли пацани приклад, схоже, з «Вагнера» і розкришили голову своєму.
Нагадаємо, російські терористи із «Вагнера» торік використали кувалду, щоб на камеру стратити людину.
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