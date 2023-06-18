Рашисты заявили, что их войска сбежали из Пятихаток на Запорожье

https://racurs.ua/n184209-rashisty-zayavili-chto-ih-voyska-sbejali-iz-pyatihatok-na-zaporoje.html

Ракурс

Рашисти заявили, що їхні війська залишили село П’ятихатки у Запорізькій області.

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Про це 18 червня заявив володимир рогов: колаборант, призначений росією на посаду «губернатора» окупованої частини регіону.

Українська сторона станом на зараз інформацію жодним чином не коментувала.

Російські джерела визнають втрату села П’ятихатки на півдні Запоріжжя, попри заяви Міноборони РФ.

Крім рогова, про це пишуть і розповідають російські «військкори». Водночас російське Міноборони у своєму свіжому зведенні стверджує, що атаку на село вдалося відбити.

«Оперативний контроль» над П’ятихатками — це перша перемога України на цій ділянці фронту від початку контрнаступу.

Посилаючись на дані російської розвідки, рогов пише, що у напрямку П’ятихаток висунулося підкріплення з резерву ЗСУ: велика кількість піхоти та кілька одиниць бронетехніки.

Він додав, що у цьому районі тривають тяжкі бої.

Відомості про взяття під контроль ЗСУ села П’ятихатки з’явилися й у провоєнному телеграм-каналі War Gonzo:

На Василівському напрямку наші війська залишили населений пункт П’ятихатки. З місць повідомляють, що ЗСУ сконцентрували на підходах до П’ятихатків великі резерви. В основному це піхота, але помічена та важка бронетехніка. Коли вони пустять резерви в хід — питання часу.

Український генштаб поки не повідомляв нічого про ситуацію у цьому районі.

Як зазначає військовий оглядач британської газети Guardian Ден Сабба, якщо ця інформація підтвердиться, П’ятихатки стануть першим селом, яке звільнили українські війська майже за тиждень. Це, на його думку, значна ознака очевидної ескалації українського контрнаступу майже на прямому напрямку до Криму. Водночас, зазначає оглядач, це й район, де російські оборонні позиції, мабуть, найпотужніші.

Вранці в неділю російське Міноборони заявляло, що спробу українських військ взяти штурмом П’ятихатки було відбито.

Згідно з останнім зведенням британської військової розвідки, зараз обидві сторони зазнають значних втрат, причому втрати росіян, схоже, досягли найвищого рівня з березня, коли битва за Бахмут йшла з найбільшою інтенсивністю.

У Києві минулого тижня заявили, що за тиждень ЗСУ вдалося відновити контроль над територією площею близько 100 кв. км, відвоювавши низку населених пунктів у Донецькій області.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що українські війська у п’ятницю продовжували контрнаступні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і, як повідомляється, досягли успіхів.