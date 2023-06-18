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Это не Венеция, это Херсон – появилось новое видео затопленного города
Это не Венеция, это Херсон — появилось новое видео затопленного городаhttps://racurs.ua/n184214-eto-ne-veneciya-eto-herson-poyavilos-novoe-video-zatoplennogo-goroda.htmlРакурс
На Херсонщині середній рівень води становить 93 сантиметри.
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В області затоплені 23 населені пункти, з них шість на правому березі, всі інші — на лівому. На правобережжі Херсонщини підтоплені 879 житлових будинків.
За словами голови ОВА Олексія Прокудіна, на ремонт і запуск підтопленої енергетичної інфраструктури знадобиться щонайменше місяць. Згідно з прогнозами, 26 червня на затопленій частині області розпочнуть подачу газу.
В обласному центрі затопленими залишаються Гідропарк та Нафтогавань. Як повідомив голова Херсонської ОВ Роман Мрочко, там, де вода відійшла, працюють сапери, очищуючи території від вибухонебезпечних предметів.
Рятувальники відкачують воду, допомагають постраждалим, підвозять продукти та товари першої потреби.
Крім того, на Херсонщині наслідки російського теракту на Каховській ГЕС ліквідовують комунальники з 13 регіонів України.
Пліч-о-пліч долаємо наслідки російського терору на Херсонщині. Тут працюють рятувальники, медики, волонтери з усіх куточків країни. Також на Херсонщину прибуло 200 фахівців комунальних підприємств із 13 областей України. Відкачують воду, вичищають дороги від мулу, прибирають сміття, — розповів заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба.
Окрім того, за його словами, регіони передали у Херсонську область три десятки одиниць необхідної техніки: самоскиди, навантажувачі, екскаватори, трактори, сміттєвози тощо.
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