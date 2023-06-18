Це не Венеція, це Херсон - з'явилося нове відео затопленого міста

https://racurs.ua/ua/n184214-ce-ne-veneciya-ce-herson-z-yavylosya-nove-video-zatoplenogo-mista.html

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На Херсонщині середній рівень води становить 93 сантиметри.

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В області затоплені 23 населені пункти, з них шість на правому березі, всі інші — на лівому. На правобережжі Херсонщини підтоплені 879 житлових будинків.

За словами голови ОВА Олексія Прокудіна, на ремонт і запуск підтопленої енергетичної інфраструктури знадобиться щонайменше місяць. Згідно з прогнозами, 26 червня на затопленій частині області розпочнуть подачу газу.

В обласному центрі затопленими залишаються Гідропарк та Нафтогавань. Як повідомив голова Херсонської ОВ Роман Мрочко, там, де вода відійшла, працюють сапери, очищуючи території від вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники відкачують воду, допомагають постраждалим, підвозять продукти та товари першої потреби.

Крім того, на Херсонщині наслідки російського теракту на Каховській ГЕС ліквідовують комунальники з 13 регіонів України.