Суд в США обязал Starbucks выплатить бывшей сотруднице 25 млн долл. Фото:

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Американський суд зобов’язав компанію Starbucks виплатити 25 млн дол. колишній співробітниці у справі про расову дискримінацію.

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У 2018 році двоє чорношкірих чоловіків прийшли до одного з кафе Starbucks у штаті Філадельфія. Адміністрація не дозволила їм скористатися туалетом, оскільки вони нічого не купили. Відвідувачів попросили залишити заклад, але вони відмовилися піти, бо нібито когось чекали. Співробітники кафе викликали поліцію, яка надягла на них наручники та вивела з кафе. Про це повідомляє The New York Times.

Цей інцидент інші відвідувачі зняли на камеру та оприлюднили в мережі. Громадськість була обурена вчинком адміністрації кафе, виникли масові протести. Starbucks закрила на один день всі свої 8 тис. магазинів у США, щоб провести для працівників тренінги по боротьбі з упередженням.

Згодом регіональний менеджер Starbucks у Філадельфії Шенон Філліпс була звільнена. Однак жінка подала до суду на компанію, звинувативши її у неправомірному звільненні та несправедливому покаранні «білих» працівників. Філліпс зазначила, що темношкірий керівник закладу, де стався інцидент, зберіг свою роботу.

Федеральне журі в Нью-Джерсі встановило, що Starbucks порушила федеральні громадянські права пані Філліпс, а також закон штату, що забороняє дискримінацію за ознакою раси. Компанію зобов’язали заплатити жінці 600 тис. дол. компенсації та 25 млн дол. у виді штрафних санкцій.

Нагадаємо, Верховний суд Сполучених Штатів Америки скасував рішення, яке впродовж 50 років закріплювало конституційне право на аборти, надавши штатам можливість вирішувати, дозволяти цю процедуру, чи ні.

Джерело: The New York Times