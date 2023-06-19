Рабочий «Укрзализныци» хотел взорвать железную дорогу на Днепропетровщине. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n184231-agent-rf-dlya-sryva-kontrnastupleniya-vsu-hotel-vzorvat-jeleznuu-dorogu-na-dnepropetrovschine.html

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Російський агент для зриву контрнаступу ЗСУ хотів підірвати залізницю у Дніпропетровській області.

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На ворога працював працівник місцевої станції «Укрзалізниці». На початку 2023 року його завербував кадровий співробітник головного управління генштабу зс рф. Зрадник збирав інформацію про залізничні маршрути перевезення та місця розвантаження іноземної військової техніки ЗСУ, яка задіяна у контрнаступальних операціях українських військ. Про це 19 червня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Зловмисник детально знімав об'єкти на камеру смартфону під час робочих виїздів потягом. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для проведення повітряних ударів по регіону.

Крім того, росіяни хотіли залучити залізничника для підриву колій. Таким чином ворог планував зірвати поставки пального, зброї та боєприпасів для Сил оборони на південно-східному фронті.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили гранати Ф-1 та РГД-5, карабін, велику кількість набоїв до стрілецької зброї та димові шашки. Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Зараз зрадник перебуває в СІЗО, йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області контррозвідка СБУ викрила агента головного розвідувального управління генштабу зс рф. Зрадником виявився мешканець Енергодара, який ще до початку повномасштабного вторгнення рф вступив до лав ЗСУ.