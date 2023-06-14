СБУ затримала російського «крота» у лавах ЗСУ, фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n184077-rosiyskyy-krit-namagavsya-zlyty-napryamky-ukrayinskogo-kontrnastupu-sbu.html

Ракурс

На Дніпропетровщині в результаті багатоетапної спецоперації, проведеної військовою контррозвідкою СБУ за сприяння керівництва ЗСУ, викрито агента головного розвідувального управління генштабу зс рф (гру).

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Про це сьогодні, 14 червня, повідомляє прес-центр СБУ.

Зловмисником виявився мешканець Енергодара, який ще до початку повномасштабного вторгнення рф вступив до лав ЗСУ. Там він проходив військову службу в одному із гарнізонів у Дніпропетровській області, — зазначають у спецслужбі.

Встановлено, що наприкінці минулого року зловмисника дистанційно завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки, за вказівкою якого фігурант збирав інформацію про плани участі українських військ у бойових операціях на фронті.

За інформацією слідства:

фігурант на початку розвідувально-підривної діяльності підтримував комунікацію з агресором через свою матір, яка залишилась в тимчасово окупованому Енергодарі і потрапила у поле зору гру;

згодом зрадника вивели на прямий «зв'язок» з російською воєнною розвідкою. Для комунікації використовували месенджер Telegram.

Напередодні контрнаступу ЗСУ він отримав «термінове» завдання від свого «куратора» — з’ясувати дату початку і основні напрямки українських контрударів.

Крім того, зрадник:

мав передати окупантам маршрути перевезення іноземного озброєння та військової техніки Сил оборони на лінію боєзіткнень;

намагався встановити канали радіозв’язку у бойових підрозділах українських військ.

Російського агента вчасно викрили і затримали під час виконання ворожого завдання. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення, наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.