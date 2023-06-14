Російський «кріт» намагався «злити» напрямки українського контрнаступу — СБУhttps://racurs.ua/ua/n184077-rosiyskyy-krit-namagavsya-zlyty-napryamky-ukrayinskogo-kontrnastupu-sbu.htmlРакурс
На Дніпропетровщині в результаті багатоетапної спецоперації, проведеної військовою контррозвідкою СБУ за сприяння керівництва ЗСУ, викрито агента головного розвідувального управління генштабу зс рф (гру).
Про це сьогодні, 14 червня, повідомляє прес-центр СБУ.
Зловмисником виявився мешканець Енергодара, який ще до початку повномасштабного вторгнення рф вступив до лав ЗСУ. Там він проходив військову службу в одному із гарнізонів у Дніпропетровській області, — зазначають у спецслужбі.
Встановлено, що наприкінці минулого року зловмисника дистанційно завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки, за вказівкою якого фігурант збирав інформацію про плани участі українських військ у бойових операціях на фронті.
За інформацією слідства:
- фігурант на початку розвідувально-підривної діяльності підтримував комунікацію з агресором через свою матір, яка залишилась в тимчасово окупованому Енергодарі і потрапила у поле зору гру;
- згодом зрадника вивели на прямий «зв'язок» з російською воєнною розвідкою. Для комунікації використовували месенджер Telegram.
Напередодні контрнаступу ЗСУ він отримав «термінове» завдання від свого «куратора» — з’ясувати дату початку і основні напрямки українських контрударів.
Крім того, зрадник:
- мав передати окупантам маршрути перевезення іноземного озброєння та військової техніки Сил оборони на лінію боєзіткнень;
- намагався встановити канали радіозв’язку у бойових підрозділах українських військ.
Російського агента вчасно викрили і затримали під час виконання ворожого завдання. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення, наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.