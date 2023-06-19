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Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Фото:

Зеленский провел заседание Ставки — о чем говорили

19 июн 2023, 15:22
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Засідання Ставки головнокомандувача під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулося у понеділок, 19 червня.


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Доповідали командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський. Глава держави також заслухав доповіді головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Про це повідомляється у Telegram-каналі Зеленського.

Говорили про оперативну обстановку, забезпечення Сил оборони боєприпасами. Також присутні зробили прогноз дій російських окупантів на найближчий час. На засіданні максимально зосередилися на двох темах — фронті та бригадах наступу.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відзвітував про підготовку бригад Нацгвардії та прикордонників, забезпечення їх технікою та всім необхідним для виконання бойових завдань.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 9 червня провів засідання Ставки головнокомандувача. Тоді увага була сконцентрована на всіх напрямках, де потрібні дії й де російський ворог може зазнати поразок.

Источник: Ракурс


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